Garajda yaşayan keseli sıçan viral oldu

Sosyal medya platformu Reddit'te, Hank isimli bir keseli sıçan ilgi odağı oldu. Bir kullanıcı, keseli sıçanın fotoğrafını paylaşarak altına, 'İşte bu Hank. Benim teyzemin garajında yaşıyor. Çok yaşlı ve yürümekte zorlanıyor.Teyzem de ona sıcak kalabileceği, beslenebileceği ve iyi olacağı bir alan verdi' yazdı. DamnDirtyCracker isimli kullanıcı, Hank'in yıllar önce kedi maması yiyebilmek için teyzesinin evine geldiğini belirtti. Yaşlandıkça da garajın etrafından ayrılmamaya başladığını ve nihayetinde artık garajda yaşamaya başladığını dile getirdi. Kullanıcı, teyzesinin garajının oldukça büyük olduğunu ve Hank'in rahat bir şekilde yaşayabilmesi için her şeyin mevcut olduğunu söyledi.

Birçok kullanıcı, evde keseli sıçan beslemenin tehlikeli olabileceğini öne sürdü ancak keseli sıçanlar sanılandan daha sakin yaratıklar. Keseli sıçangiller keselilerin Didelphimorphia takımına ait tek familya. Sadece Amerika'da bulunurlar, ve Avustralya kıtası dışında yaşayan en büyük keseli familyasıdır. Keseli sıçan adı yanında opossum da gayet yaygındır.

Keseli sıçanlar hakkında

Keseli sıçanlar genelde gece aktiftir ve yalnız yaşarlar. Çoğu türler ağaçlarda, diğerleri toprakta yaşar. Hatta suda yaşamaya uygun bir vücut yapısına sahiptir. Keseli sıçanlar et dahil her şeyi yiyebilir. Küçük türler sadece böcekler ile, büyükleri ise böceklerin yanında küçük memeliler ve kuşlar ile de beslenebilirler. Bunların yanında leş, meyve, tohum ve yapraklar da yerler.

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