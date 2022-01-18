Garajında kedi ve köpekleri ısıtmak istedi, aracını yaktı!
Bartın'da, garajında bulunan köpek ve kedileri ısıtmak için yaktığı sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında Şerif Kaynar'ın otomobili, kullanılamaz hale geldi. Köpek ve kediler ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
18 Ocak 2022, Salı 16:53 Son Güncelleme:
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Bartın'ın Aladağ Mahallesi'nde Şeref Kaynar'ın evinin yanındaki garajında kedi ve köpeklerinin üşümemesi için kurduğu sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevredekiler de garajda bulunan 2 kedi ile 2 köpeği yangından kurtardı. Garajdaki lastiklerin yanması sonucu alevler, kısa sürede büyüdü.
Kaynar’ın otomobilini de alevler sardı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Araç ise kullanılamaz hale geldi.
Yangından kurtarılan köpeklerin, çevredeki ev sahiplerinin yanından ayrılmadığı görüldü. Büyük üzüntü yaşayan Şeref Kaynar ile eşini ise ekipler ve yakınları teselli etti.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Ayhan ACAR/DHA
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