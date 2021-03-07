Döviz ve altın düşerken TL’nin getiri potansiyeli de her geçen gün artıyor. Merkez Bankası’nın son dönemde peş peşe aldığı faiz artırım kararları banka faizlerine de yansımış, mevduat faizleri yüzde 17’ye yükselmişti. Merkez Bankası’nın bankaların zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırması mevduat faizlerini bir kademe daha yukarı çekti. Bankalar serbest hesap dahil birçok vadede mevduat faizlerini güncelledi. Önümüzdeki günlerde mevduat faizinin bir miktar daha yükselmesi beklenebilir.

KİŞİYE ÖZEL FIRSATLAR

Birçok özel banka yeni müşteri kazanmak adına yaptıkları ‘hoş geldin’ kampanyalarında faizi yüzde 18’e kadar yükseltti. Kişiye özel sunulan bu fırsatlar kapsamında örneğin, bankanın 100 bin lira için normal faizi yüzde 16 iken, yeni açılan hesapta bu oran yüzde 18 olarak uygulanabiliyor. Yine bankalar zaman zaman müşteriye özel ekstra faiz teklifleri sunabiliyor. Mevduat faizlerindeki yükseliş parasını vadeli mevduatta tutanlar için ekstra garanti kazanç anlamına geliyor. Üstelik stopaj (vergi) avantajı da sürüyor.

VERGİ İNDİRİMİ İÇİN SAYILI GÜNLER KALDI

30 Eylül’de yapılan değişiklikle TL’den getiri sağlamak isteyenlere önemli bir fırsat sunularak faiz getirisinden alınan stopaj vergisi düşürülmüştü. Buna göre; 1 günden 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 15 olarak uygulanan stopaj yüzde 5’e; 6 ay ile 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12’den 3’e çekildi. 1 yıldan uzun vadelerde de yüzde 10 olarak uygulanan stopaj sıfır (0) olarak uygulanıyor. Vergi indirimi 31 Aralık’ta sona eriyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Kararı ile bu süre 31 Mart’a kadar uzatıldı. Yani bu fırsattan yararlanmak için hâlâ vakit var. Sürenin uzaması da gündeme gelebilir.







