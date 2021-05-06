Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, şube çalışma saatlerine ilişkin tavsiye kararı aldı. Birlik üyesi bankalar, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta da saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecek. Türkiye Bankalar Birliği’nin tavsiye kararının ardından ise bankalar aldıkları son dakika kararları peş peşe duyurdu. İşte bankaların mesai saatleri ile ilgili yaptığı son açıklamalar…

İş Bankası’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli müşterilerimiz; Şubelerimiz 6-7-10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde 09.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında 12 Mayıs 2021 tarihinde ise 9.00-12.30 saatleri arasında hizmet verecektir. Sağlıklı günler dileriz…

Garanti Bankası’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Şubelerimiz, bayram öncesi yoğunluğu önlemek amacıyla 6-7-10-11 Mayıs tarihlerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30, 12 Mayıs Çarşamba ise 09.00-12.30 arasında çalışacaktır. Bankacılık işlemleriniz için Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet’i kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank’tan yapılan açıklama ise şu şekilde:

6 Mayıs 2021 tarihinden itibaren şubelerimiz 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet verecektir.

DenizBank’tan yapılan açıklama ise şu şekilde:

İşlemlerinizin sağlık açısından daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için şubelerimizdeki mesai saatlerinde değişiklik yapılmıştır. Şubelerimiz 6 Mayıs Perşembe günü itibariyle, 11 Mayıs Salı günü de dahil olmak üzere 09.00-12.30 ve 13.30-16.30 arasında hizmet verecektir. 12 Mayıs Çarşamba (Arife günü) ise 9.00-12.00 arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi MobilDeniz, İnternet Bankacılığı, DenizKartım ve fastPay uygulamalarımızdan veya ATM’lerimizden 7/24 gerçekleştirebilirsiniz.

TEB’den mesai saatleri ile ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

Şubelerimiz 06-07-10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, 12 Mayıs 2021 tarihinde 09.00-12.30 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi hızlıca yapabilmek için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamalarımız CEPTETEB ile CEPTETEB İŞTE’yi internet şubemizi ve ATM’lerimizi tercih edebilirsiniz.