Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

BAKAN SOYLU, GARA'YA GİDEN HDP'Lİ VEKİLİN İSMİNİ AÇIKLADI

Bakan Soylu katıldığı bir canlı yayın programında Gara'ya giden HDP'li vekilin Ağrı milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu açıkladı. Bakan Soylu ayrıca Gara bölgesinin PKK için çok önemli olduğunu belirterek, "Gara neyi ifade ediyor? Kandil koridoru, Suriye koridoru, Sincar koridoru, bu koridorun geçiş alanı Gara'dır. İkinci özelliğine Gara'nın Sözde Apollo Akademisi buradadır. Sağlık, eğitim, havacılık, hepsi buradaki alandadır. Bu alan savunması çok kolay, tepeleri olan bir alandır" dedi.



