"Günah keçisiyim"

Real Madrid'in lige 3 maçta 1 galibiyet 2 beraberlik başlaması taraftarlarda memnuniyetsizlik yarattı. 3 maçta 2 gol 1 asistle oynamasına karşın son maçta kırmızı gören Gareth Bale, önceki senelerde sergilediği yetersiz performansından ve sık sık sakatlanmasından ötürü yine eleştiri oklarının hedefi oldu.

ESPN'nin yaptığı haberde Bale'ın "Bir günah keçisinden çok daha fazlası ilan edildiğimi görüyorum. Eleştirileri bir yere kadar kabul etsem de bu kadarı adaletli değil. Çok mutlu bir şekilde oynadığımı söyleyemem fakat ben bir profesyonelim. Bu yüzden kulüp ya da milli takım farkı gözetmeden her zaman elimden geleni yapıyorum" sözleri yer aldı.

"Huzursuzluk sürecek"

Real Madrid'teki geleceği içinse "Açık konuşmak gerekirse bu huzursuzluğun süreceğinden eminim. Sanırım bu durum Real Madrid'le oturup konuşmamız gereken bir şey. Bir şekilde sonuca varmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Zinedine Zidane, transfer döneminde Gareth Bale'ın takımdan ayrılmasını beklediğini açıklamış ve onu bazı kamplara götürmemişti. Çin ekiplerinden Jiangsu Suning ile uzun süre görüşmelerini sürdüren Bale ve Real Madrid, ortak bir zeminde buluşamamıştı.