Gareth Bale'den kötü haber!

Real Madrid'de Gallerli Gareth Bale, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan CSKA Moskova maçını uyluğundaki sakatlık nedeniyle kaçıracak.

02 Ekim 2018, Salı 08:43
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Gallerli Gareth Bale, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan CSKA Moskova maçını uyluğundaki sakatlık nedeniyle kaçıracak.

Bu sezon 4 gol atan Bale, cumartesi günü oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Atletico Madrid derbisinde devre arasında oyundan çıkmıştı.

Aynı zamanda kaptan Sergio Ramos, diğer takım arkadaşları Marcelo ve Isco da takımda eksik olan oyuncular arasında bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 3 yıldır sahibi olan Real Madrid, G grubunun açılış maçında Roma'yı 3-0 yendi.



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