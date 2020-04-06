Garnitürlü çanak köfte tarifi: Garnitürlü çanak köfte nasıl yapılır?

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Garnitürlü çanak köfte tarifi

Garnitürlü çanak köfte malzemeleri

500 gram kıyma

1 soğan

2 diş sarımsak

3 dilim bayat ekmek içi

1 yumurta

Tuz

Karabiber

Kimyon

Toz kırmızı biber

Dolgusu için

2 patates

1 havuç

1 çay bardağı haşlanmış bezelye

Tuz

4-5 dal dereotu

Üzeri için

1 çay bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

Sosu için

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı sıcak su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Garnitürlü çanak köfte yapılışı

Köftesi için, kıymayı derin bir karıştırma kabına alın. Soğan ve sarımsağı rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Ekmek içi, yumurta, tuz ve baharatları ilave edip iyice özdeşleşene kadar yoğurun. Kabın üzerini streç film ile kapatıp buzdolabında yarım saat kadar dinlendirin. Havuç ve patatesleri zar formunda doğrayıp bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyip hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Suyunu süzüp bir kaba alın ve haşlanmış bezelyeleri ilave edip karıştırın. Garnitüre Tuzunu ve ince kıydığınız dereotunu ekleyin. Köfte harcından yumurta büyüklüğünde parçalar alıp elinizle küçük kase şekli vererek fırın kabına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pişirin. Kızaran köfteleri fırından alıp içlerini hazırladığınız garnitür ile doldurun. Salçayı sıcak su ile açıp zeytinyağını ilave edin ve fırın kabınının tabanına dökün. Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini köfte çanaklarının üzerine paylaştırın ve kaşar peynirleri eriyene kadar fırında pişirin.



