Futbol Garry Rodrigues bir kez daha Süper Lig'e

Garry Rodrigues bir kez daha Süper Lig'e

Futbol

Garry Rodrigues bir kez daha Süper Lig'e

Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen Garry Rodrigues, bir kez daha Süper Lig'e dönebilir. Altay'ın hedefinde olan oyuncu, menajerler aracılığıyla Altay'a önerildi.

28 Haziran 2021, Pazartesi 12:47 Son Güncelleme:
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Al Ittihad'ta forma giyen Garry Rodrigues, Altay ile anlaşabilir. Kiralama yoluyla İzmir ekibinin yolunu tutacağo söylenen Rodrigues, geçtiğimiz sezon Al Ittihad'ta 17 maçta 4 golle oynadı.

Bir önceki sezonu ise Fenerbahçe'de geçirmiş ve bekleneni verememişti.

2023 yılına kadar Arabistan ekibiyle sözleşmesi olan Rodrgiues'in durumu, Altay'ın teknik direktör sorununu çözmesinin ardından netleşecek. Altay, Mustafa Denizli ile yeni sözleşme anlaşması için çaba sarf ediyor.

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