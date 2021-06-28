Al Ittihad'ta forma giyen Garry Rodrigues, Altay ile anlaşabilir. Kiralama yoluyla İzmir ekibinin yolunu tutacağo söylenen Rodrigues, geçtiğimiz sezon Al Ittihad'ta 17 maçta 4 golle oynadı.

Bir önceki sezonu ise Fenerbahçe'de geçirmiş ve bekleneni verememişti.

2023 yılına kadar Arabistan ekibiyle sözleşmesi olan Rodrgiues'in durumu, Altay'ın teknik direktör sorununu çözmesinin ardından netleşecek. Altay, Mustafa Denizli ile yeni sözleşme anlaşması için çaba sarf ediyor.