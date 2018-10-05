Garry Rodrigues için yakın takip

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues'i Porto maçında Avrupa kulüplerinin gözlemcileri tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

05 Ekim 2018, Cuma 11:20
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Galatasaray’ın Porto ile oynadığı Devler Ligi mücadelesinde, Rodrigues’in Avrupa kulüplerinin gözlemcileri tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

Birkaç İngiliz ve İspanyol kulüp temsilcisinin, 27 yaşındaki futbolcu hakkında rapor hazırladığı öğrenildi.

Rodrigues’in adı sezon başında da Avrupa kulüpleriyle anılıyordu.

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