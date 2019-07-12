Konoplyanka, Kolarov ve Garry Rodrigues gibi isimlerle görüşen Sarı Lacivertliler'de Rodrigues, Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe'yle anlaşan Rodrigues'i futbol direktörü Damien Comolli ve Dış İlişkiler Sorumlusu Selahattin Baki karşıladı.

2016/2017 sezonu devre arasında PAOK'tan Galatasaray'a transfer olan 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon da 9 milyon euroluk bedelle Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'a gitmişti.

(Fanatik)