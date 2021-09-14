Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımından ayrılarak serbest kalan Garry Rodrigues, Yunanistan'ın Olympiakos ekibine imza atmaya hazırlanıyor.

Yunanistan'dan Sport 24'ün haberine göre Garry Rodrigues, Olympiakos ile görüşmek için Yunanistan'da.Teknik Direktör Pedro Martins'in Garry Rodrigues'i kadroda görmek istediği öğrenildi. Yunanistan'da serbest oyuncu transferi 17 Eylül'de sona erecek.

2015-17 sezonları arasında Yunanistan'da PAOK forması giyen Rodrigues; çıktığı 58 maçta 13 gol, 14 asistlik performans sergilemişti. Sonrasında Galatasaray'ın o dönemki hocası Igor Tudor'un talebiyle 3.5 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray döneminde çıktığı 78 maçta 16 gol, 12 asistlik katkı sağlayan Garry Rodrigues, sonrasında tam 9 milyon euro bedelle Al-Ittihad'a gitmişti. Kanat oyuncusu 2019-20 sezonunda ise kiralık olarak Fenerbahçe forması giymiş ve çıktığı 29 maçta 4 gol kaydetmişti.