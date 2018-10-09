Garsonun 'Bugün doktor bey yok mu?' sorusu, ihaneti ortaya çıkardı

İzmir’de yaşayan Ö.E, eski eşi M.P’nin kendisini evli oldukları dönemde aldattığını öğrendi. Eski eşinin sosyal medyadan kendisine onur kırıcı söylemlerde de bulunduğunu belirten Ö.E, 3 kuruşluk dava açtı.

İzmir'de yaşayan devlet memuru Ö.E. anlaşmalı olarak boşandığı sosyolog eşi M.P'nin boşandıktan sonra aynı işyerinde çalışan doktor C.M. ile kendisini birden fazla kez aldattığını öğrendiğini, sosyal medya hesabından eski eşinin kendisine onur kırıcı söylem ve imalarda bulunduğunu iddia ederek 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı.

HAKKARİ'DE KALDI

Eski eş Ö.E'nin avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede, "Davalı M.P. müvekkilim Ö.E'ye ahlaksız bir teklifte bulunmuştur.

Bunun yanında müvekkilimin yaptığı araştırmalarda gece yarısı saatlerinde davalı M.P. ile C.M. arasında onlarca arama kaydının olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı. Karabağlar'da oturan Ö.E. bundan 10 yıl önce Şırnak'ta doğu görevini yaparken, Hakkari Adliyesi'nde sosyolog olarak çalışan M.P. ile evlendi. Doğu görevini tamamlayan Ö.E'nin tayini İzmir'e çıktı, M.P. ise mecburi hizmet süresi dolmayınca Hakkari'de kaldı.

3 KURUŞLUK TAZMİNAT DAVASI

Telefonla görüşen ikili bir süre sonra anlaşmazlıklar yaşamaya başladı ve Ö.E. ile M.P. anlaşmalı olarak boşandı. Evli oldukları dönemde kendisi İzmir'deyken Hakkari'de görev yapan eski eşi M.P'nin doğum günü, yemek yeme gibi çeşitli bahanelerle evine gittiği doktor C.M. ile aldattığını öğrendiğini belirten Ö.E. boşandıktan sonra sosyal medya hesabından eski eşinin kendisine onur kırıcı söylem ve imalarda bulunduğu öne sürerek 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

Mağdur Ö.E'nin İzmir 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne avukatı aracılığı ile sunduğu dava dilekçesinde, M.P'nin evli olduğu halde müvekkili Ö.E.'nin izin vermemesine rağmen doktor C.M'nin evine çeşitli bahanelerle gittiği, davacı Ö.E'nin uyarılarını dinlemediği belirtildi. Mahkemelik olan taraflar bugün ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

'DOKTOR BEY YOK MU?'

Davacı Ö.E'nin İzmir'den Hakkari'ye gittiğinde yaşadığı olaylara dikkat çekilen dilekçede, "Davalı M.P. müvekkilim Ö.E'ye ahlaksız bir teklifte bulunmuştur. Tarafların evliliği devam ederken gittikleri bir restoranda çalışanlar 'M. Hanım bugün doktor bey yok mu?' şeklinde sual sormuşlardır. Bu da aleni şekilde davalı M.P'nin sık sık doktor C.M. ile bu restorana geldiğini ve yasak ilişki yaşadığını göstermektedir. Bunun yanında müvekkilimin yaptığı araştırmalarda gece yarısı saatlerinde davalı M.P. ile C.M. arasında onlarca arama kaydının olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. (Yeni Asır)