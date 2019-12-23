Gary Medel ve Sinisa Mihajlovic, Lecce-Bologna maçında ciddi bir tartışma yaşadı. Fiziksel temasa varan tartışmanın sebebi ise Medel'in Lecceli bir oyuncuyla tartışarak oyundan atılma tehlikesi yaşamasıydı.

Mihajlovic, oyuncusunun kırmızı kart görme ihtimaline sinirlenerek onu sertçe uyardı. Medel ise 'pitbull' lakabının hakkını verircesine hem rakip oyuncuyla hem de hocasıyla tartışmayı sürdürdü.

Mihajlovic'in kendisine verdiği sert tepkiye aynı sertlikte tepki veren Medel, ortalığın daha da gerilmesine neden oldu.

Mihajlovic ve Medel'in fiziksel temasının ardından diğer oyuncular ve Bologna teknik ekibi araya girerek her iki ismi de sakinleştirdi.

Medel, maçı 41. dakikada gördüğü sarı kartla tamamladı ve mucize eseri oyundan atılmadı.

Şilili oyuncu yakın zamanda maç sonunda tartıştığı bir taraftara ağzındaki sakızı çıkarıp fırlatmış ve yine gündeme oturmuştu.



