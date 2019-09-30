Gary Neville: Manchester City bu kadroyla şampiyon olamaz

Dünyanın en zengin ve en geniş kadroya sahip takımlarından biri olan Manchester City için ilginç bir yorum yapıldı. Bu yorumu yapan kişiyse Manchester United'ın İngiliz efsanesi Gary Neville.
SkySports'a konuşan Neville, Manchester City kadrosunun lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için yetersiz olduğunu, Pep Guardiola'nın da bu durumun farkında olduğunu söyledi.
Premier Lig'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet 1 yenilgi ve 1 beraberlik alan City, tüm maçlarını kazanan Liverpool'un ardından 2. sırada bulunuyor. Özellikle defans hattındaki sakatlıklar nedeniyle aklındaki oyunu sahaya yansıtamayan Guardiola, John Stones ve Aymeric Laporte'un sakatlıkları nedeniyle zor günler yaşıyor.
Fernandinho'yu savunmaya çeken Guardiola, bu nedenle orta sahadaki düzeninden de oldu.
3-1 kazandıkları Everton maçı öncesinde soruları yanıtlayan Guardiola, "Yaz döneminde rakiplerimizden daha az para harcamamıza rağmen devre arasında takviye yapmak için paramız yok" demişti.
Neville ise Gaurdiola'nın bu sözlerini eleştirerek, "Guardiola 'hiç paramız yok' diyor fakat onların herkesten daha çok parası var. Bence devre arasında tıpkı Laporte transferi gibi yüksek ücretli bir transfer yapmaları gerekiyor. Mevcut kadro kaliteleri lig ve Şampiyonlar Ligi için yeterli değil. Guardiola da bunu herkesten daha iyi biliyor" dedi.