Gary Neville: Manchester City bu kadroyla şampiyon olamaz

3-1 kazandıkları Everton maçı öncesinde soruları yanıtlayan Guardiola, "Yaz döneminde rakiplerimizden daha az para harcamamıza rağmen devre arasında takviye yapmak için paramız yok" demişti.

Neville ise Gaurdiola'nın bu sözlerini eleştirerek, "Guardiola 'hiç paramız yok' diyor fakat onların herkesten daha çok parası var. Bence devre arasında tıpkı Laporte transferi gibi yüksek ücretli bir transfer yapmaları gerekiyor. Mevcut kadro kaliteleri lig ve Şampiyonlar Ligi için yeterli değil. Guardiola da bunu herkesten daha iyi biliyor" dedi.