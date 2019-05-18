Gastrit mi yoksa ülser mi? Ayırt etmek için...

Mide iltihaplanmasına gastrit, mide yarasına ülser denildiğini belirten Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Azmi Serin, gastritin tanı ve tedavisinin ihmal edilmesinin ileride ağır fatura çıkarabileceğini kaydetti.

Gastrit tanı ve tedavisinin zamanında yapılmaması halinde ölümle bile sonuçlanabilecek ülser veya mide kanserine neden olabileceğini belirten Uzm.Dr. Serin, birbirine karıştırılan iki hastalığa yol açan nedenleri şöyle sıraladı:

"Mide asit artımına neden olan durumlar stres, sigara, alkol alımı, genetik durum vb. helikobakter pilori (H.Pilori) isimli bakteri, ilaçlar (aspirin, romatizmal ilaçlar (NSAİ), kemoterapide kullanılan ilaçlar vb.), toksinler (bozulmuş besinlerin alımı sonucu, yanlışlıkla içilen kimyasallar vb.), enfeksiyon etkenleri (virüsler, bakteriler, parazitler, mantarlar), radyoterapi anında alınan radyasyon, otoimmün olarak isimlendirilen durumlar (atrofik gastrit, pernisiyöz anemi vb) gastrit ve ülsere yol açan nedenlerdir. Hastalar genellikle midede yanma, ağrı, şişkinlik, gaz, hazımsızlık, bulantı, kusma, geğirme, tokluk hissi şikayeti ile gelirler. Ancak bu şikayetler safra kesesi, pankreas ve bağırsak hastalıklarında da görülür. Hastanın öyküsü, şikayetlerin süresi ve yemekle ilişkisi önemlidir."

ENDOSKOPİK TETKİK ŞART!

Öte yandan gastritin akut ve kronik olarak iki grupta incelendiğini, akut gastritin tedavi sonrasında iyileşip takip gerektirmediğini sözlerine ekleyen Uzm.Dr. Serin, "Kronik kansızlık şikayeti olan her hastada mutlaka kronik gastrit düşünülmeli ve tetkik edilmeli" dedi.

Dr. Serin, gastrit, ülser ve mide kanserinin tanı ve tedavisinin belirlenmesinde endoskopik işlemin mutlak ve en geçerli yöntem olduğunu vurguladı.

İHA