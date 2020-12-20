Gastronomi dünyasında bakın neler oluyor?

Okulun kurulma amacı ne? Siz, bu işin neresindesiniz?

Türkiye’de özellikle aşçılık alanında fark yaratacak, yeni gelişmeleri, trendleri yakından takip edecek, sektörün domino taşı olan şeflerle ortak bağ kuran bir yapı hayalimiz vardı. Pandemi sürecinde, sosyal mesafe ve hijyen koşullarını yerine getirecek böyle bir okulun arayışına başladık. Kişisel olarak ben, yönetim ve işletme süreçlerini üstlendim. Babamın en önemli özelliği doğru insanı, doğru yere entegre etmek. Sadece duruşumu uygun bulmadığı için beni mutfaktan kovmuşluğu vardır. Yönetim süreçleri, vizyoner bir açı gerektiriyor. Ben de bu süreçleri doğru yönetmeye çalışıyorum.

DÜNYA YEPYENİ BİR DÖNEME GEÇİYOR

Gastro Arena ne zaman kuruldu? Buranın diğer okullardan farkı ne?

2020 çoğumuz için oldukça zor geçti. Bu riski fırsata çevirmeye çalışarak MYK Gastro Arena’yı kurduk. Dünya yepyeni bir döneme geçiyor. Her şeyin daha dijital olacağı bu sürece bir ön hazırlık yaptık. Diğer okullardan farklı olarak bu sürecin daha niş eğitimlere evirileceğini erken gözlemledik.

Okulda hangi eğitimler veriliyor?

Yeni başlayanlar için Pre School ve daha ileri seviyede Fast Chef eğitimlerimiz var. Her biri sekiz hafta, toplam 96 saatlik eğitimler içeriyor. Haftada iki gün, günde altı saat öğrencilere; ürünleri bizzat tanıma ve deneyimleme fırsatı sunuluyor. Ayırca, geri dönüşüm temel anlatımları yapıyoruz.

Pandemi döneminde toplu eğitim vermek riskli, değil mi?

Sağlık Bakanlığı’nın öngördüğü her türlü hazırlık ve tedbirle ilerledik. Ancak gelinen noktada yeni dönem için bir süre eğitimlerimizi online olarak vermeye ve yeni ivmeler kazanmaya çalıştık. Örneğin Dünya'da Türkiye'yi tanıtan sanatçı Fırat Neziroğlu ile doğru tabaklama ve tasarım dersleri açtık. Bunun dışında her türlü teknolojik donanıma sahip mutfağımızda, YouTube içerikleri geliştiriyoruz.

İSTİHDAT İÇİN FIRSATLAR SUNUYORUZ

Kursu bitirenler, hangi seviyeye geliyor?

Sektör bağımız çok güçlü. Eğitim vermenin yanı sıra istihdam için de muhteşem fırsatlar sunuyoruz. Tüm eğitimlerimiz hem teorik hem pratik bilgiler içeriyor. Devamında seviyenize göre sektöre taşınıyorsunuz.

EĞİTİMİN KAZANDIRACAĞI VİZYONUN YERİNİ HİÇBİR ŞEY TUTMAZ

Alaylı aşçıların dönemi bitti mi?

Tabii ki eskiden okullar bu kadar nitelikli ve çok değilken sahadan yetişen ve çok başarılı pek çok şef oldu. Ancak geldiğimiz noktada ve günün koşullarında eğitimin gücü yadsınamaz. Kendinizi yetiştirebilirsiniz ancak; eğitim ile alacağınız vizyon, bilgi ve deneyimin yerini tutmaz.

Aşçılık geçmişte pek geçerli bir meslek sayılmazken, son yılların en gözde mesleklerinden biri oldu. Neden?

Dünyada başlayan yeme içme trendi, Gordon Ramsey, James Oliver, Anthoy Bourden gibi şeflerin yemek programları bu konudaki algıyı kırdı ve görünürlüğü artırdı. Ardından mesleği seçen şeflerin dünyaya açılması, yeni trendler ve tabii ki ‘Masterchef Türkiye’nin başarısıyla algı, bambaşka bir noktaya ulaştı.

GASTRO ARENA İLK MEZUNLARINI VERDİ

Masterchef Türkiye’nin ünlü moderatörü Şef Mehmet Yalçınkaya tarafından kurulan Gastro Arena, sekiz haftalık bir eğitimin ardından ilk mezunlarını verdi. Profesyonel hayatına, gastronomi alanında devam edecek aşçılar için başlangıç seviyesinde temel eğitim programı sunan Preschool’da öğrenciler; Gelişim Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğretim görevlileri Erkan Kıyıcıoğlu ve Levent Demirçakmak’tan aldıkları toplam 96 saatlik eğitimi tamamlayarak diplomalarını aldılar.

INTENSIVE BİR EĞİTİM

Başlangıç Seviyesi olan Pre School ve advanced seviyede Fast Chef eğitimleri ile öğrecilerle buluşan Gastro Arena Genel Müdürü Emre Yalçınkaya, yaptığı açıklamada, “Gelişim Üniversitesi ile yaptığımız ortak eğitim programımızda, konusunda duayen eğitmenlerimiz eşliğinde, dünyadaki ünlü okulları modelledik. Öğrencilerin ürünlerle bire bir buluşmasını sağladık. Nitelikli az sayıda öğrenciye niş bir hizmet sunmayı önemsiyoruz. Öğrencilerimize sadece eğitim değil, markalarla network ve istihdam için nitelikli bağlar da sağlıyoruz. Türkiye’nin ve hatta dünyanın sektör oyuncularının, yeni deneyim paylaşımlarına ev sahipliği yapıyoruz. Benzersiz teknik altyapımız, eksiksiz mutfak donanımımızla hedefimiz; mükemmel bir deneyim sunmak ve geleceğin şeflerini sektöre kazandırmak” diyor.