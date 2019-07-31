Gastronomi mezunlarına Amerika’da staj imkanı

Staj olarak adlandırılan bu çalışma programı 12 ay sürüyor. Konu hakkında açıklama yapan Oxford House Genel Müdürü Deniz Akar, “Amerika’nın açtığı staj programı sayesinde yeni nesil üniversiteli aşçılar ve gastronomi mezunları dünyanın en iyi otellerinde en iyi ekiplerle birlikte çalışarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Açılan program kapsamında gastronomi mezunları aylık 2 bin 500-3 bin 500 dolar arası maaş kazanıyor. Dünya genelinde yılda yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı program 12 ay sürüyor. Bu süre boyunca yurtdışında çalışanlar yurda döndüklerinde işverenlerin tercih ettiği çalışanlar oluyor” dedi.