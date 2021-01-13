Eğitim & Kariyer Gastronomide yüksek lisans programı

Gastronomide yüksek lisans programı

Eğitim & Kariyer

Gastronomide yüksek lisans programı

Yeditepe Üniversitesi, ‘gastronomi ve mutfak kültürü’ yüksek lisans programını açtı.

13 Ocak 2021, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Programa, bahar ve güz dönemlerinde, tezli ve tezsiz olmak üzere toplam 60 öğrenci kabul edilecek. Gastronomi ve mutfak kültürü yüksek lisans programına, herhangi bir lisans eğitimini tamamlamış olanlar katılabilecek. Gastronomi alanı dışından gelecek öğrencilerin iki dönem bilimsel hazırlık programına katılma zorunluluğu bulunuyor.

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