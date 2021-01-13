Gastronomide yüksek lisans programı

Programa, bahar ve güz dönemlerinde, tezli ve tezsiz olmak üzere toplam 60 öğrenci kabul edilecek. Gastronomi ve mutfak kültürü yüksek lisans programına, herhangi bir lisans eğitimini tamamlamış olanlar katılabilecek. Gastronomi alanı dışından gelecek öğrencilerin iki dönem bilimsel hazırlık programına katılma zorunluluğu bulunuyor.