Fiorentina 20 gün önce getirdiği Gattuso ile yollarını ayırdı. Şaşırtan bu karar sonrası yapılan tek açıklama ise "Karşılıklı anlaşarak ayrıldık" oldu.

Geçtiğimiz sezonu Napoli'de tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi biletini son anda kaçıran Gattuso, takımdan gönderilmişti.