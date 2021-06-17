Gattuso'dan Fiorentina'ya Yılmaz Vural tarifesi
Fiorentina sadece 20 gün önce takımın başına getirdiği Gennaro Gattuso ile yolları ayırdı. Gattuso, geçen sezon Napoli'yi çalıştırmıştı.
17 Haziran 2021, Perşembe 12:40 Son Güncelleme:
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Fiorentina 20 gün önce getirdiği Gattuso ile yollarını ayırdı. Şaşırtan bu karar sonrası yapılan tek açıklama ise "Karşılıklı anlaşarak ayrıldık" oldu.
Geçtiğimiz sezonu Napoli'de tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi biletini son anda kaçıran Gattuso, takımdan gönderilmişti.
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