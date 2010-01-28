Moda dünyasının "kötü çocuğu" Jean Paul Gaultier, İlkbahar/Yaz 2010 koleksiyonunda Aztek toplumundan ve "Avatar" filminden esinlenmiş. Paris MOda Haftası kapsamındaki defilesini egzotik ve çılgın bir Meksika festivaline dönüştüren Fransız moda dehası, bir zamanlar Azteklerin giydiği kıyafetleri "Avatar" filmindeki yerlilerin saç modelleri, vücut dövmeleri ve tropik orman motifleri ile bütünleştiriyor.

Gaultier'nin çılgın koleksiyonunda baskın olarak öne çıkan renkler turkuvaz ve gümüş grisi iken, en çok göze çarpan parçalar palmiye ağacı şeklindeki şapkalar, kuş tüylü elbiseler, boncuklu korseler, parlak renkli göz alıcı mücevherler ve ipek ve süetten oluşan kabarık balo elbiseleri.

Jean Paul Gaultier'nin defilesi için tıklayın



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