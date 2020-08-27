Gaye Gürsel ile 20 yıllık sevgilisi Jeff Treves evlendi
Oyuncu Gaye Gürsel, animasyon sanatçısı Jeff Treves’le geçen cumartesi günü sade bir nikâhla evlendi. Bu özel anı sadece ailesi ve yakın dostlarıyla paylaştı.
27 Ağustos 2020, Perşembe 14:24 Son Güncelleme:
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Oyuncu Gaye Gürsel ve uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Jeff Treves, dünyaevine girdi. Bu özel anı sadece aileleri ve yakın arkadaşlarıyla paylaşan çiftin, 20 yıldır sevgili olduğu öğrenildi.
"Hayat enteresan gerçekten"
Gürsel, sosyal medya hesabından davetiyelerini ve eski fotoğrafını “Hayat enteresan gerçekten. Vay be Jeff” notuyla paylaştı. Çiftin arkadaşları ise nikâhtan fotoğraflara duygusal bir mesaj yazdı: “Sizinkisi romantik bir aşk hikayesi. 20 yıl önce gibi, bugün gibi, 20 yıl sonraki gibi hep mutlu olun.”
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