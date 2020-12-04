Magazin Gaye Turgut Evin, Tövbeler Olsun dizisinde olayları karıştıracak!

Gaye Turgut Evin, Tövbeler Olsun dizisinde olayları karıştıracak!

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Gaye Turgut Evin, Tövbeler Olsun dizisinde olayları karıştıracak!

Savaşçı dizisinde Çiğdem Ülgen karakterine hayat veren Gaye Turgut Evin, bu dizinin akıbetinin belirsizleşmesi üzerine yeni bir anlaşma yaptı. Pazar akşamlarının eğlenceli dizisi Tövbeler Olsun’a katılan oyuncu, yeni rolü ile ilk kez 6 Aralık Pazar akşamı izleyicilerin karşısına çıkacak.

04 Aralık 2020, Cuma 13:22 Son Güncelleme:
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Dizide Eda Güneş karakterini canlandıracak olan oyuncu, Tövbeler Olsun 16. bölüm fragmanlarında görülüyor. Eda karakteri, hikayede ne tür değişimlere yol açacak merakla bekleniyor.

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Tövbeler Olsun dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak?

Tövbeler Olsun 16. bölüm fragmanı

Horanta Holding’e el koyulduğunu öğrenen Namzet ‘in kolay kolay pes etmeye niyeti yoktur. Yeni Genel Müdür Eda Güneş ise (Gaye Turgut Evin) bir an önce şirket ile ilgili çalışmalar yapmaya başlamıştır. Namzet olanlar yüzünden Osman’ı suçlar.

Şirketi geri alma planları yapan Namzet, Osman ile büyük bir kavgaya tutuşur. Osman’ın sinirli halini gören Aylin ve Hülya ise Buğra ile ilgili olan gerçeği öğrendiğini düşünür. Tüm bunlar olurken Nazmiye, Anıl ile ilgili gerçeği öğrenir.

Holding’e el konulduğunda habersiz olan Latife ise Namzet ‘in davranışlarından şüphelenip aldatıldığını düşünmeye başlar.


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