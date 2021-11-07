Gayrettepe-Havalimanı metro hattında yarın test sürüşü yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Gayrettepe-Havalimanı metro hattının ilk etabında yarın test sürüşü gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Gayrettepe- Havalimanı metro hattıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. İstanbul'da 7 metro hattında, 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, hatların toplam uzunluğunun 103,3 kilometre olduğunu kaydetti. Karaismailoğlu, bu hatların Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı olduğunu ifade etti.

"İSTANBUL RAYLI SİSTEM AĞININ YÜZDE 50'SİNİ BAKANLIK YAPTI"

'Şu anda İstanbul'un raylı sistem ağının 259,5 kilometre olduğunu ve yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakamın 362,8 kilometreye yükseleceğini vurgulayan Karaismailoğlu, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'sinin bakanlık tarafından yapıldığına dikkat çekti.

METRO TEST SÜRÜŞÜ YARIN

Yarın Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı metro hattının ilk etabında test sürüşünü gerçekleştireceklerini belirten Karaismailoğlu, "30 kilometre yol kat edeceğimiz bu test sürüşü sonunda İstanbul Havalimanı istasyonuna ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız" dedi.

GÜNLÜK YOLCU HEDEFİ 600 BİN

Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hattın 37,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ve toplamda 9 istasyondan oluştuğunu hatırlatan Karaismailoğlu, "İstanbul'un, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminali olan İstanbul Havalimanına doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçları ile günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.