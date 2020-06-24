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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak? Bakan Karaismailoğlu tarih verdi

Ekonomi

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak? Bakan Karaismailoğlu tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 38 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedeflediklerini bildirdi.

24 Haziran 2020, Çarşamba 21:03 Son Güncelleme:
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hızlı tren hattımızı 5 yılda 1.200 kilometreden 5 bin 500 kilometreye çıkarma hedefindeyiz. Salgın sürecinde ülke genelindeki hiçbir şantiyemiz kapanmadı. Ulaşım ve altyapıya 17 yılda 880 milyar liralık yatırım yaptık." dedi.

Karaismailoğlu, "11 Temmuz'da Siirt Pervari'de Cumhurbaşkanımızla birlikte Botan Köprüsü'nü açacağız." diye konuştu.

Karaismailoğlu, 38 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattını önümüzdeki yıl açmayı hedeflediklerini bildirdi.

AA


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