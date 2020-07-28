Gayrettepe'de patlama sonrası yangın çıktı! Ekipler olay yerinde
İstanbul Gayrettepe'de trafoda meydana gelen patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
28 Temmuz 2020, Salı 15:03 Son Güncelleme:
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İstanbul Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve polis sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması yaparken, polis ekipleri ise olayın nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.
Patlama sonrası hasar gören bina, cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Yaşanan patlamanın şiddeti telefonu görüntülerinde gözler önüne serildi. Binadan kopan parçaların yola savrulduğu ve bazı araçların hasar gördüğü görüldü.
Olay yerinden görüntüler:
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