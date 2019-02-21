'Gayrimenkulde MBA' programı

İstinye Üniversitesi (İSÜ) sosyal bilimler enstitüsü kapsamında gerçekleştirilen yüksek lisans programlarına ‘Gayrimenkulde MBA’ programını ekledi.

21 Şubat 2019, Perşembe 08:30
A A
'Gayrimenkulde MBA' programı

Programa son başvuru tarihi 1 Mart 2019 olarak açıklandı. Programın gayrimenkul sektöründe yer alan tüm süreçleri kapsayan bir içeriğe sahip olduğunu belirten İSÜ Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “Program; arsa seçim aşamasından, değerleme, planlama, geliştirme, fizibilite, hukuki süreçler, inşaat uygulama, satış, pazarlama ve kapanış aşamalarına kadar tüm süreçleri kapsayan ve yatırım fikrinin oluşmasını amaçlayan bir kurguda ele alındı” dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.