'Gayrimenkulde MBA' programı

Programa son başvuru tarihi 1 Mart 2019 olarak açıklandı. Programın gayrimenkul sektöründe yer alan tüm süreçleri kapsayan bir içeriğe sahip olduğunu belirten İSÜ Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, “Program; arsa seçim aşamasından, değerleme, planlama, geliştirme, fizibilite, hukuki süreçler, inşaat uygulama, satış, pazarlama ve kapanış aşamalarına kadar tüm süreçleri kapsayan ve yatırım fikrinin oluşmasını amaçlayan bir kurguda ele alındı” dedi.