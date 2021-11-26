Gayrimenkulde peşin satışlar yüzde 17 arttı!

Gayrimenkul pazarındaki gelişmeleri değerlendiren Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, “Dövizdeki manipülatif hareketin mantıklı bir açıklaması yok. Kurlarda oluşan bu köpük, gayrimenkul sektöründe yeni bir alım iştahı doğuracaktır. Bu nedenle kurların stabil hale gelmesiyle birlikte konut satışında yeni ve hareketli bir dönem bekliyoruz.’’ şeklinde konuştu.

PEŞİN SATIŞLAR ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı konut satış verilerine dikkat çeken Faruk Akbal, “Ocak-Ekim 2021’de banka kredili konut satışları yüzde 60 düşüşle 10 ayda 209 bin adete gerilerken, peşin veya inşaat firması bünyesindeki kampanyalarla gerçekleşen satışlar 10 ayda 876 bin adede ulaştı. Bir başka deyişle banka kredisiz bir seçenekle konut satışı yüzde 17 arttı. Yabancılara konut satışı ise ilk 10 ayda yüzde 38 artışla 43.372 adede ulaştı. Bu sene ilk kez yıl toplamında 50 bin rakamı aşılacak görünüyor.” dedi.