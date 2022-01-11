Süper Lig'e Rumen futbolcular damga vuruyor. Son dönemde ligimizde top koşturan Alexandru Cicaldau, Morutan, Alexandru Maxim, Silviu Lung gibi isimlerin ardından bir başka yıldız kulüplerin hedefinde. Bu isim Ronaldo Deaconu.

Sol ayağını kullanan ve orta sahanın farklı bölgelerinde de görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'dan önemli takımın takibine girdi. Ronaldo Deaconu, Süper Lig'den birçok kulübün kıskacında.

Cicaldau ve Morutan'ı kadrosunda bulunduran Galatasaray'ın da listesinde olan oyuncuyla Başakşehir, Karagümrük, Alanyaspor, Konyaspor ve Hatayspor da ilgileniyor.

18 maçta 3 gol 7 asist

Rumen milli takım formalarını da terleten Deaconu, orta sahada 10 numara pozisyonunda görev alıyor. Ligde bu sezon 18 maça çıkan Ronaldo, 3 gol ve 7 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Gheorghe Hagi'nin akademisinden yetişen, daha sonra Hollanda'da Feyenoord, Twente gibi takımların altyapısından forma giyen Deaconu, Rumen Ligi'ndeki performansıyla piyasa değerini iki sezon içinde 10'a katladı.

Galatasaray'ın efsanelerinden Hagi, büyük bir yetenek olduğundan bahsettiği 1997 doğumlu hücum oyuncusu, kariyerini yurt dışında sürdürme hedefinde.



