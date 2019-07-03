Gaz sancısı sandı, kalp krizi çıktı!

İstanbul'da yaşayan 57 yaşındaki Hasan Keleş, sabah uyandığında kalbinde bir ağrı hissetti. Ağrılar şiddetlenince soluğu hastanede alan Keleş, yapılan tetkikler sonrası anjiyoya alındı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Burak Teymen tarafından gerçekleştirilecek operasyon öncesi, Keleş kalp krizi geçirdi. Damar tıkanıklığı teşhisi konulan Hasan Keleş, geçirdiği operasyon sonrası ölümün eşiğinden döndü.

'ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'

Uzun yıllar mobilyacılık işiyle uğraştığını söyleyen Hasan Keleş, hareketli ve yoğun bir iş temposuna sahip olduğunu belirtti. Hasan Keleş, "Sabah uyandığımda kalbimde bir ağrı vardı. İşe gitmek için evden çıktım. Arabaya binerken kalbimdeki ağrı şiddetlendi. Üşütmeye bağlı bir gaz sıkışması olduğunu düşünerek yaşadığım sıkıntıyı doktora tek tek anlattım. 'Ölüyorum beni kurtarın' dedim. Başka bir hastanede yapılan muayene sonucunda doktor bir şeyimin olmadığını söyleyerek beni eve gönderdi. Ağrılarımın devam etmesi nedeniyle çocuklarım beni Dr. Burak Teymen'e getirdi. Şikayetlerimi anlattıktan sonra anjiyoya alındım" dedi.

'NEFES ALABİLDİĞİMİ HİSSEDİYORUM'

Anjiyo masasında kalp krizi geçirdiğini söyleyen Hasan Keleş, operasyonda tıkalı damarların açıldığını ifade etti. Çektiği ağrıyı bir daha yaşamak istemediğini söyleyen Keleş, "Yerinde ve hızlı karar neticesinde şu an hayattayım. Bilekten anjiyo yöntemi ile açılan damarlarım sayesinde nefes aldığımı hissediyorum" diye konuştu.

ANJİYO MASASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hasan Keleş'e bilekten anjiyo yaptıklarını anlatan Dr. Burak Teymen "Bu şikayetlerle başvuran hastalarımızın kalp damarları ile ilgili sorun olabiliyor. Özellikle bu tip hastalarda göğüs ağrısı şikayeti anlatılıyorsa kalp damarlarında tıkanıklıktan şüphelenip ona göre tedavi yoluna gidilmeli. Öncelikle hastanın şikayeti dikkatle dinlenerek ona göre bir tedavi yöntemi uygulanmalı. Biz de hastanın damar tıkanıklığına bağlı olarak göğüs ağrısı şikayeti olduğunu fark ettik. Anjiyo masasına yatırdığımızda kalp krizi geçirmeye başladı. Bilekten anjiyo (radial anjiyografi) balon ve stent tedavisi yapılarak hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

DHA