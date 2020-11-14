Gazeteci Ahmet Kekeç, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Corona virüs tedavisi gören Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç hayatını kaybetti.

Gazeteci Ahmet Kekeç'in oğlu Mehmet Hakan Kekeç, ''İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam'' açıklamasında bulundu.







