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Gazeteci Bekir Coşkun için cenaze töreni düzenlendi

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Gazeteci Bekir Coşkun için cenaze töreni düzenlendi

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden Sözcü gazetesi yazarı gazeteci Bekir Coşkun için Ankara'da tören düzenlendi.

20 Ekim 2020, Salı 14:05 Son Güncelleme:
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Hayatını kaybeden Bekir Coşkun için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine milletvekilleri, gazeteciler ve aile üyeleri katıldı. Usta gazeteci memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilecek. Törene CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce de katıldı.

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Kanser tedavisi görüyordu 

Hastanede akciğer kanseri tedavisi gören 75 yaşındaki gazeteci Bekir Coşkun'un, saat 20.30 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hastaneden açıklama 

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci yazar Bekir Coşkun'un ölümüne ilişkin Ankara Şehir Hastanesi'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Ülkemiz basın camiasının kıymetli mensuplarından Sayın Bekir Coşkun, akşam saatlerinde aspirasyon ve buna bağlı solunum durması sebebiyle Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine getirilmiştir. Nöbetçi uzman ekibin yoğun müdahalesine rağmen hayati fonksiyonları geri dönmeyen Sayın Bekir Coşkun hayatını kaybetmiştir. Kıymetli ailesine ve basın camiasına baş sağlığı dileriz" denildi.

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