Türkiye Gazeteci Emre Erciş'i vuran 2 şüpheli tutuklandı

Gazeteci Emre Erciş'i vuran 2 şüpheli tutuklandı

Türkiye

Gazeteci Emre Erciş'i vuran 2 şüpheli tutuklandı

Gazeteci Emre Erciş'i evinin önünde bacağından silahla vuran 2 şüpheli tutuklandı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 19:17 Son Güncelleme:
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Gazeteci Emre Erciş 12 Ağustos Perşembe günü saat 11.50 sıralarında Fatih Silivrikapı'da evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Bacağından yaralanan Erciş, tedavi altına alınmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ise olay yerinden motosikletle kaçarak kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin olayda kullandıkları motosikleti Okmeydanı'nda bırakarak lüks otomobile binip, kaçtıklarını belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 

E.K. ve B.P., isimli şüphelileri Avcılar ve Eyüpsultan'da bulunan evlerinde geçen cumartesi eş zamanlı operasyonla yakaladı. İki şüpheli bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Çağlar TINBEK/İstanbul (DHA)

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