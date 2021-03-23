Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı olayında flaş gelişme
Gazeteci Levent Gültekin'e, televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
23 Mart 2021, Salı 01:53 Son Güncelleme:
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Cevizlik Mahallesi'nde 8 Mart'ta programa katılacağı televizyon kanalına gitmeye çalışan Levent Gültekin'e bir grubun saldırması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalanan zanlılar emniyete götürülürken, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
AA