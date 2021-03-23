Türkiye Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı olayında flaş gelişme

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı olayında flaş gelişme

Türkiye

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı olayında flaş gelişme

Gazeteci Levent Gültekin'e, televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

23 Mart 2021, Salı 01:53 Son Güncelleme:
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Cevizlik Mahallesi'nde 8 Mart'ta programa katılacağı televizyon kanalına gitmeye çalışan Levent Gültekin'e bir grubun saldırması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, tespit ettiği 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan zanlılar emniyete götürülürken, diğer şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

AA

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