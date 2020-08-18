Türkiye Gazeteci Sabahattin Önkibar corona virüse yakalandığını duyurdu: Durumum kritik

Gazeteci Sabahattin Önkibar corona virüse yakalandığını duyurdu: Durumum kritik

Türkiye

Gazeteci Sabahattin Önkibar corona virüse yakalandığını duyurdu: Durumum kritik

Sosyal medya hesabından corona virüse yakalandığını duyuran gazeteci Sabahattin Önkibar, "Durumum kritik, hepinizden dua bekliyorum" dedi.

18 Ağustos 2020, Salı 09:48 Son Güncelleme:
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan gazeteci Sabahattin Önkibar, corona virüs teşhisi ile tedavi gördüğünü açıkladı.

Twitter adresinden açıklama yapan Sabahattin Önkibar, "Coronaya yakalandım. Durumum kritik telefonla aramayın açacak halde değilim. Hepinizden dua bekliyorum" mesajını paylaştı.

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