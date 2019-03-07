Gazeteci yazar Ertuğrul Akbay, hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Ertuğrul Akbay (81), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

07 Mart 2019, Perşembe 10:09 Son Güncelleme:
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Gazeteci yazar Ertuğrul Akbay, hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu cumartesi günü Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Akbay, sabah saatlerinde vefat etti. Akbay’ın cenazesinin, yarın veya cumartesi günü düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.

Gazeteci Ertuğrul Akbay, 1938 yılında doğdu. Gazeteciliğe 1965 yılında Hürriyet gazetesinde başlayan Akbay, 1985 yılında "Gölge Adam" gazetesini çıkardı. Akbay’ın "Yaş 75 Yolun Yarısı" isimli kitabı bulunuyor.

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