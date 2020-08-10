‘Gazetelik’ ile gazeten dilediğin yerde seninle

Okuyucular Gazetelik ile Türkiye'nin en çok okunan gazeteleri Hürriyet, Milliyet, Posta ve Fanatik e-gazetelerinin hepsini tek bir uygulamadan takip edebilecek, avantajlı abonelik paketleri ile gündeme dair tüm haberleri herkesten önce okuma fırsatına sahip olacaklar.

Abonelik yapılan gazeteleri favorilere ekleme, indirerek uygulama içinde saklama ve kolay erişim özellikleri de olan yeni Gazetelik uygulaması kullanıcılarına ilerleyen dönemde sektörde eşi olmayan özellikler ve içerikler sunmayı hedefliyor.

İnternet olmasa bile gündemden kopma

Ayrıca gazeteleri internet erişimi olmadan da okuma fırsatı sunan Gazetelik uygulaması ile ister uçakta ister metroda gazeteniz her an yanınızda olacak. Basılı gazete okuma keyfini dijitalde de yaşatan Gazetelik uygulaması Apple Store veya Google Play Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.



