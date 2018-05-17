Gazi babasından kalan protez bacağa gözü gibi bakıyor

İlçenin Gürçam Mahallesi'nde yaşayan üç çocuk annesi Nuriye Çağlayan, babasının 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunda Filistin cephesinde düşmana karşı çarpışırken kaybettiği sağ ayağının yerine takılan protezini pırlanta gibi itinayla saklıyor.

'ÇEYİZ OLARAK GETİRDİM'

Çağlayan, yaptığı açıklamada, "Bu ayağı yıllardır saklıyorum. Çeyiz olarak getirdim. Ben 7 yaşındayken babam vefat etmiş. Bu ayağı ki

Çağlayan, bizzat kayınpederinden dinlediği bu hikayeyi, köydeki 1. Dünya Savaşı gazisi başka bir kişinin de anlattığını sözlerine ekledi.