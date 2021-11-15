Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde, Gaziantep’te Kuzeyşehir, Güneyşehir ve Kızılhisar bölgelerinde hayata geçirilen TOKİ 14 bin konut projesi kura çekimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1 Kasım’a kadar başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sık sık Gaziantep TOKİ kuralarında son durum araştırması yapıyor….

GAZİANTEP TOKİ KURALARINDA SON DURUM

Binlerce kişinin nefeslerini tutarak beklediği Gazi konut çekilişi için resmi açıklama gazikonut.com internet sitesinden geldi. Sitede yer alan açıklamada, “Başvuru süresi 1 Kasım 2021 tarihi itibari ile sonlanmıştır. Çekiliş sonuçları en yakın zamanda gazikonut.com sitemizden açıklanacaktır.” denildi.

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KURADA İSMİ ÇIKMAYANLARIN PARASI ÖDENECEK Mİ?

Kura sonucunda konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 30 gün içerisinde ödenecek olup, asil hak sahipleri olup ta sözleşme yapılamayanlar ve yedek hak sahiplerinin başvuru bedellerinin iadesi ilan yolu ile bildirilecek.

KURADA İSMİ ÇIKANLARIN HAKLARI NELERDİR?