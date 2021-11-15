Gazi konut çekilişi ne zaman yapılacak? Gaziantep TOKİ kuralarında son durum
Gazi konut çekilişi, başvuru yapan ev sahibi adayları tarafından heyecanla bekleniyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 bin TOKİ konutu için başvurular 1 Kasım 2021 tarihinde sona ermişti. Peki, Gazi konut çekilişi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar…
15 Kasım 2021, Pazartesi 15:04 Son Güncelleme:
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde, Gaziantep’te Kuzeyşehir, Güneyşehir ve Kızılhisar bölgelerinde hayata geçirilen TOKİ 14 bin konut projesi kura çekimleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 1 Kasım’a kadar başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar sık sık Gaziantep TOKİ kuralarında son durum araştırması yapıyor….
GAZİANTEP TOKİ KURALARINDA SON DURUM
Binlerce kişinin nefeslerini tutarak beklediği Gazi konut çekilişi için resmi açıklama gazikonut.com internet sitesinden geldi. Sitede yer alan açıklamada, “Başvuru süresi 1 Kasım 2021 tarihi itibari ile sonlanmıştır. Çekiliş sonuçları en yakın zamanda gazikonut.com sitemizden açıklanacaktır.” denildi.
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KURADA İSMİ ÇIKMAYANLARIN PARASI ÖDENECEK Mİ?
Kura sonucunda konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 30 gün içerisinde ödenecek olup, asil hak sahipleri olup ta sözleşme yapılamayanlar ve yedek hak sahiplerinin başvuru bedellerinin iadesi ilan yolu ile bildirilecek.
KURADA İSMİ ÇIKANLARIN HAKLARI NELERDİR?
- Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
- Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.
- Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devredebileceklerdir.
- Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.