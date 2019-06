At yarışı tutkunlarının her yıl büyük bir heyecanla beklediği Gazi Koşusu'na sayılı günler kaldı. Bu sene bu organizasyonun 93'üncüsü gerçekleşiyor. At yarışı izlemeyenler bile bu konunun sonucunu merak ediyor. Şu sıralar en çok iletilen soru ise "Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?" şeklinde...

93. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

93. Gazi Koşusu 30 Haziran Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Kuşu Kanal D ekranlarından naklen yayınlanacak.

GAZİ KOŞUSUNDA ÖDÜL NE KADAR?

Gazi Koşusunda birincilik ikramiyesi 1.650.000 TL olurken, ikinciye 660.000 TL, üçüncüye 330.000 TL ve dördüncüye 165.000 TL olarak toplamda 2.805.000 TL ikramiye ödenecek.

Yetiştiricilik primi olarak ise, birinciye 453.750 TL, ikinciye 181.500 TL, üçüncüye 90.750 TL ve dördüncüye 45.375 TL olmak üzere toplam 771.375 TL yetiştiricilik primi dağıtılacak.

20 ERKEK 2 DİŞİ KOŞACAK

3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus koşuya ikisi dişi olmak üzere kaydı yapılan 22 safkan şu şekilde belirlendi.

Bu yılki Gazi Koşusu’nda 21 numaralı Hürat ve 22 numaralı The Last Romance dışındaki safkanların tamamı erkek.

4 SAFKAN ÖNE ÇIKIYOR

Gazi Koşusu’nda bu yıl öne çıkan safkanlar ise şunlar;

Taylık döneminde önemli başarılar elde eden Yamanlar Beyi (Jokey Mustafa Çiçek ile koşması bekleniyor)

Uzun mesafede başarılı olması beklenen Scoutleo

Son 3 yılın şampiyon jokeyi Ahmet Çelik’in binmesi beklenen The Last Romance.

Halis Karataş’ın bineceği Long Runner koşunun favori isimleri…

EN FAZLA KAZANAN MÜMİN ÇILGIN

Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti. Mümin Çılgın, “Helene De Troia” (1960), “Apaçi” (1965), “Nadas” (1974), “Dr. Seferof” (1979), “Dersim” (1981), “Uğurtay” (1985), “Hafız” (1986), “Top Image” (1988) ve “Abbas” (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi. Geçen yılki 90. koşuyu Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı “Graystorm” adlı safkan, 2.30.50'lik derecesiyle kazanmıştı.

GAZİ KOŞUSU TARİHÇESİ

Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi. At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu. Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu “Neriman”ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.