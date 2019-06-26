At Yarıçcılığının derbisi kabul edilen 93. Gazi Koşusu internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Gazi koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yarışa katılacak safkanlar…

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

93.’sü koşulacak Türk Yarışçılığının Derbisi Gazi Koşusu’nda start alacak 22 safkan belli oldu. Gazi Koşusu için kayıtları kabul edilen 22 tay, bu yıl birincilik ikramiyesi olarak ödenecek olan 1 milyon 650 bin liralık ödül için koşacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 93 yıldır kesintisiz düzenlenen, Türk yarışçılığının derbisi (G1) Gazi Koşusu, 30 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda saat 17.15’te koşulacak.

GAZİ KOŞUSU KANAL D'DE

Gazi Koşusu Kanal D'den canlı olarak yayınlanacak. Çim pistte gerçekleşecek 2400 metre mesafeli Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin TL olurken, ikinciye 660 bin TL, üçüncüye 330 bin TL ve dördüncüye 165 bin TL olarak toplamda 2 milyon 805 bin TL ikramiye ödenecek.

3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus koşuya ikisi dişi olmak üzere kaydı yapılan 22 safkan şu şekilde belirlendi.

Gazi Koşusu günü gerçekleşecek diğer önemli koşulardan; İstiklal Savaşı Koşusu’na 4 yaşlı 17 Arap atı, Nene Hatun Koşusu’na 3 yaşlı 21 dişi İngiliz tayı, Zübeyde Hanım Koşusu’na 4+ yaşlı 7 İngiliz kısrağı, Ali Rıza Bey Koşusu'na 4 yaşlı 15 Arap atı, Anafartalar Koşusu’na 3 yaşlı 18 İngiliz tayı ve Kadın Binici Dostluk Kupası Koşusu’na 4+ yaşlı 14 İngiliz atı kayıt edildi.

Bu önemli günde gerçekleşecek yarışların jokey deklareleri 28 Haziran Cuma günü yapılacak.







