Türkiye Gazi Üniversitesi 1 öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları

Gazi Üniversitesi 1 öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları

Türkiye

Gazi Üniversitesi 1 öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden verilen ilanda 1 öğretim üyesi alınacağı bildirildi. Doçent unvanında alınacak öğretim üyesi için yapılan açıklama şöyle.

30 Mayıs 2021, Pazar 17:40 Son Güncelleme:
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir" denildi.

Son başvuru tarihi ise 7 Haziran. Başvuruda istenen belgeler ve diğer şartlar ilan sayfasında belirtildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.

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