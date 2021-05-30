Gazi Üniversitesi 1 öğretim üyesi alıyor! İşte başvuru şartları

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Tıp Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı DMK 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlere istinaden tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir" denildi.

Son başvuru tarihi ise 7 Haziran. Başvuruda istenen belgeler ve diğer şartlar ilan sayfasında belirtildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.