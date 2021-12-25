Türkiye Gazi Üniversitesi 10 öğretim elamanı alacak

Gazi Üniversitesi 10 öğretim elamanı alacak

Türkiye

Gazi Üniversitesi 10 öğretim elamanı alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim elamanı alacağını açıkladı.

25 Aralık 2021, Cumartesi 18:04 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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