Gazi Üniversitesi 162 sözleşmeli personel alacak
Ankara Gazi Üniversitesi 162 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın başvuru şartları belli oldu. Sözleşmeli personel alım ilanına göre son başvuru tarihi 29 Haziran 2020 olarak belirlendi.
15 Haziran 2020, Pazartesi 16:29 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanına göre, Gazi Üniversitesi bünyesine 162 sözleşmeli personel alacak. Rektörlük'ten yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 162 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır" denildi.
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