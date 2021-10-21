Türkiye Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel alıyor

Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel alıyor

Türkiye

Gazi Üniversitesi 200 Sözleşmeli Personel alıyor

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 200 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

21 Ekim 2021, Perşembe 17:11 Son Güncelleme:
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Gazi Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri yanlarında yer alan bütçelerden karşılanmak üzere toplam 200 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır. 

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