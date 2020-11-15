Türkiye Gazi Üniversitesi 50 sözleşmeli hemşire alacak

Gazi Üniversitesi 50 sözleşmeli hemşire alacak

Türkiye

Gazi Üniversitesi 50 sözleşmeli hemşire alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Gazi Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak. KPSS puanı esas alınacak olan ilan için son başvuru tarihi 26 Kasım 2020 olarak açıklandı.

15 Kasım 2020, Pazar 16:55 Son Güncelleme:
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Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Hastanesi Başhekimliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007  tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli  Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 50 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır" denildi.

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