Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gazi Üniversitesi 8 sürekli işçi alacak. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gazi Üniversitesi Birimlerinde 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında istihdam üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır" denildi.

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