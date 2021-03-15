Türkiye Gazi Üniversitesi 8 sürekli işçi alacak

Gazi Üniversitesi 8 sürekli işçi alacak

Türkiye

Gazi Üniversitesi 8 sürekli işçi alacak

Gazi Üniversitesi İŞKUR aracılığıyla 8 sürekli işçi alacağını açıkladı.

15 Mart 2021, Pazartesi 16:53 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gazi Üniversitesi 8 sürekli işçi alacak. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gazi Üniversitesi Birimlerinde 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi kapsamında istihdam üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır" denildi.

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