Türkiye Gazi Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Gazi Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Gazi Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 22 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 16:41 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır. Açıklaması yapıldı.

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