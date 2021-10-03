9. dakikada ev sahibi Gaziantep'ten Maxim'in kullandığı serbest vuruşun ardından meşin yuvarlakla ceza sahasında buluşan Sagal, topu kalenin üstünden auta attı.

27. dakikada Gaziantep'in orta sahadan gelişen atağında ceza yayı önünde topla buluşan Merkel'in sert vurdu. Ceza sahasındaki Murat Akça topu kafayla kornere çeldi.

33. dakikada ceza sahasının sağında Kistio'nun çektiği sert şut, üst direkten döndü. Altayla futbolcular topu kornere gönderdi.

44. dakikada ceza sahası içinde Figueiredo'nun şutunda, top kalenin solundan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

50. dakikada Thiam'ın müdahalesiyle Kitsiou ceza sahası içinde yerde kalırken, hakem Bahattin Şimşek, Gaziantep lehine penaltı kararı verdi.

51. dakikada penaltıyı kullanan Maxim, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

57. dakikada Gaziantep ikinci golü buldu. Figueiredo'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Merkel, kaleci Lis'in sağından topu ağlara gönderdi: 2-0.

61. dakikada ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Sagal'ın ortasını karşılayan kaleci Lis, elinden kaçırdığı topu kontrol edemedi. Pozisyonu takip eden Maxim, Lis'ten kaptığı meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0.

63. dakikada Altay farkı 2'ye indirdi. Sol kanattan gelişen atak sonrası Naderi'nin kale önüne ortasında, Erhan Çelenk topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

73. dakikada Gaziantep, bir kez daha rakip ağları havalandırdı. Figueiredo'nun çektiği şut kaleci Lis'ten dönerken, Dicko meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 4-1.

Karşılaşma ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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