Gaziantep FK 19 yaşındaki Stankovski ile sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK devre arası transfer dönemine hızlı girdi. Gaziantep FK, Makedon orta saha oyuncusu Luka Stankovski ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
05 Ocak 2022, Çarşamba 15:12 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK, 2002 doğumlu Makedon orta saha oyuncusu Luka Stankovski'yi 4.5 yıllığına renklerine bağladı. 19 yaşındaki oyuncu 4.5 + 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, "Luka Stankovski Avrupa’da yakından bilinen ve geleceğin en büyük potansiyelli futbolcularından birisi olarak gösteriliyor. Kulübümüze böyle önemli bir genç yeteneği katmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
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